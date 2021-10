Volkswagen - Diess ipotizza 30 mila esuberi per il passaggio allelettrico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le strategie di elettrificazione del marchio Volkswagen potrebbero avere conseguenze di vasta portata sulla forza lavoro: a rischio, secondo le indiscrezioni dell'Handelsblatt, ci sarebbero ben 30 mila lavoratori (quasi un quarto di tutti i dipendenti tedeschi), per lo più impiegati nelle attività manifatturiere dello storico stabilimento di Wolfsburg. La riunione. In particolare, il quotidiano economico tedesco ha ricostruito quanto avvenuto lo scorso 24 settembre durante una riunione del consiglio di sorveglianza: l'incontro non aveva alcun tema di particolare rilevanza all'ordine del giorno e si è svolto in un clima disteso e tranquillo, fino a quando non ha preso la parola l'amministratore delegato Herbert Diess, presente in qualità di ospite nel rispetto del principio di separazione con il consiglio di gestione. Stando al ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le strategie di elettrificazione del marchiopotrebbero avere conseguenze di vasta portata sulla forza lavoro: a rischio, secondo le indiscrezioni dell'Handelsblatt, ci sarebbero ben 30lavoratori (quasi un quarto di tutti i dipendenti tedeschi), per lo più impiegati nelle attività manifatturiere dello storico stabilimento di Wolfsburg. La riunione. In particolare, il quotidiano economico tedesco ha ricostruito quanto avvenuto lo scorso 24 settembre durante una riunione del consiglio di sorveglianza: l'incontro non aveva alcun tema di particolare rilevanza all'ordine del giorno e si è svolto in un clima disteso e tranquillo, fino a quando non ha preso la parola l'amministratore delegato Herbert, presente in qualità di ospite nel rispetto del principio di separazione con il consiglio di gestione. Stando al ...

