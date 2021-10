Voglia di mindfulness? A Londra arriva il treno per ' meditare'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un progetto in divenire e sei mesi di prova per cominciare: intanto, però, l'idea di dare vita al primo, a, sembra davvero vincente e perfettamente in tema con lo stressante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Voglia mindfulness

Il Messaggero

... è strettamente legato alla Giornata mondiale della salute mentale 2021 , che si è appena conclusa e durante la quale le carrozzehanno iniziato le loro corse. In realtà, riprendere a ...... Mente ecologica e crisi climatica: perché ci servono saggezza e meditazione ›à ... Alla ricerca di un nuovo equilibrio/1: lo Yoga Trybe nasce, invece, dalladi Francesca ...Un percorso per riuscire a prendere maggiore consapevolezza con se stessi ed entrare in armonia con gli altri.Anche quest'anno il 12 è stato celebrato in tutto il mondo il Mindfulness Day, dedicato alla mindfulness, cioè la meditazione in piena coscienza. C’è ...