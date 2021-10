VIDEO – Milan, Mirante lascia la Colombus dopo le visite | News (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante ha appena terminato, presso la clinica 'Colombus' di Milano, le visite mediche con il Milan. Ora idoneità sportiva Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonioha appena terminato, presso la clinica '' dio, lemediche con il. Ora idoneità sportiva

Advertising

OfficialASRoma : 25 anni da questa bellezza contro il Milan ???? #ASRoma - AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - acmilan : ??? 'I'm grateful for all the fans have given me' @Brahim's first goal at San Siro, the fans’ support and much more… - Milannews24_com : Terminate le visite mediche alla Columbus per #Mirante. Ora Madonnina e Idoneità sportiva prima della firma con il… - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 https… -