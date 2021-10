Victoria Beckham con le labbra esagerate scatena i commenti social (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Victoria Beckham è negli Stati Uniti per promuovere i nuovi blush della sua linea di bellezza ma in queste ore i follower della star si sono concentrati più sulla sua bocca che sulle guance. In occasione di una comparsata nel programma tv Good Morning America, l’ex Spice si è presentata con un outfit coloratissimo e, soprattutto, con due labbra di dimensioni considerevoli. Look multicolor e labbra esagerate Maglione rosso, pantaloni gialli a zampa (entrambi di Victoria Beckham Collection), borsa verde di Bottega Veneta, capelli elegantemente raccolti in una coda di cavallo morbida: il look mattutino di Victoria Beckham è impeccabile. Del resto, lei è considerata una delle donne più eleganti del mondo, che sforna una collezione chic ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è negli Stati Uniti per promuovere i nuovi blush della sua linea di bellezza ma in queste ore i follower della star si sono concentrati più sulla sua bocca che sulle guance. In occasione di una comparsata nel programma tv Good Morning America, l’ex Spice si è presentata con un outfit coloratissimo e, soprattutto, con duedi dimensioni considerevoli. Look multicolor eMaglione rosso, pantaloni gialli a zampa (entrambi diCollection), borsa verde di Bottega Veneta, capelli elegantemente raccolti in una coda di cavallo morbida: il look mattutino diè impeccabile. Del resto, lei è considerata una delle donne più eleganti del mondo, che sforna una collezione chic ...

