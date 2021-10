Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)13 OTTOBREORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24TERAMO. IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA LE USCITEFIUMICINO E TUSCOLANA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. E ANDIAMO NELLA ZONA DEL LITORALE CODE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA FIUMICINO A OSTIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE, PER UN INCIDENTE CI SONO ...