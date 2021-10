Viabilità per aeroporto, bretella di Massicelle e bilancio consolidato oggi in Consiglio provinciale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuto stamattina il Consiglio provinciale a Palazzo Sant’Agostino che fra i punti all’Ordine del giorno prevedeva l’approvazione del bilancio consolidato 2020 e di altri importanti strumenti di lavoro per l’Ente. “Oltre alla fondamentale approvazione del bilancio consolidato – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – oggi abbiamo approvato anche lo schema di protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della Viabilità di accesso all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Il Protocollo è previsto fra Provincia di Salerno, Regione Campania, Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Bellizzi e Consorzio aeroporto Salerno-Pontecagnano e GE.S.A.C. spa (Società ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuto stamattina ila Palazzo Sant’Agostino che fra i punti all’Ordine del giorno prevedeva l’approvazione del2020 e di altri importanti strumenti di lavoro per l’Ente. “Oltre alla fondamentale approvazione del– dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese –abbiamo approvato anche lo schema di protocollo di intesa finalizzato al miglioramento delladi accesso all’Salerno Costa d’Amalfi. Il Protocollo è previsto fra Provincia di Salerno, Regione Campania, Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Bellizzi e ConsorzioSalerno-Pontecagnano e GE.S.A.C. spa (Società ...

