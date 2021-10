Via libera definitivo del Senato al decreto sulle elezioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Via libera definitivo dall'assemblea del Senato al disegno di legge di conversione del decreto legge sulle modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Viadall'assemblea delal disegno di legge di conversione delleggemodalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni ...

Advertising

fattoquotidiano : A dare il via libera è stato il banchiere Yuri Soloviev, vicepresidente del gruppo Vtb. Il 4 giugno ha annunciato u… - Montecitorio : 410 voti favorevoli. Via libera della Camera all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tut… - Agenzia_Ansa : Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha dato il via libera all'accordo per alzare il tetto del debito fino al 3 dic… - m_coluccini : @valy_s @myrtamerlino Da una parte li capisco, però che se la prendessero con chi ha raccontato bugie e li ha presi… - AteneoWeb : Dal Governo via libera al disegno di legge-delega per la riforma fiscale -