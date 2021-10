Via Dalmazia/SS. Martiri, nuovi lavori Enel: divieto di sosta fino al 22 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giovedì 14 ottobre si aprirà una nuova fase di lavori nel sottosuolo del quadrante centrale della città. Il Comune rende infatti nota la ordinanza 668 con la quale istituisce “il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 8 del 14 ottobre alle ore 17 del 22 ottobre in via Dalmazia/Santi Martiri Salernitani, dall’intersezione con via Carucci (altezza chiesa San Demetrio, ndr) all’intersezione con via Manzo”. Provvedimento reso necessario “atteso che la società Enel sta eseguendo lavori di realizzazione dei nuovi raccordi interrati alla linea elettrica del sottosuolo del quartiere Carmine”. Sarà l’occasione per riposizionare, a fine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giovedì 14si aprirà una nuova fase dinel sottosuolo del quadrante centrale della città. Il Comune rende infatti nota la ordinanza 668 con la quale istituisce “ildie di fermata con rimozione forzata dalle ore 8 del 14alle ore 17 del 22in via/SantiSalernitani, dall’intersezione con via Carucci (altezza chiesa San Demetrio, ndr) all’intersezione con via Manzo”. Provvedimento reso necessario “atteso che la societàsta eseguendodi realizzazione deiraccordi interrati alla linea elettrica del sottosuolo del quartiere Carmine”. Sarà l’occasione per riposizionare, a fine ...

