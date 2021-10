Veretout, Roma a Torino per battere la Juve (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La partita contro la Juventus vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo”. Così il centrocampista della Roma Jordan Veretout, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista della trasferta di domenica sera allo Stadium contro la Juve, valida per l’ottava giornata di Serie A. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La partita contro lantus vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo acon questo obiettivo”. Così il centrocampista dellaJordan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista della trasferta di domenica sera allo Stadium contro la, valida per l’ottava giornata di Serie A.

