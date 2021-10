Venice Hospitality Challenge: 16 Maxi Yacht per i 16 secoli di Venezia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Assistere a una regata di Maxi-Yacht che si disputa a pochi metri dalla riva può accadere solo a Venezia. Sedici celebri imbarcazioni, condotte da altrettanti skipper di fama internazionale, sono pronte a sfidarsi sabato 16 ottobre a Venezia nella sola e unica regata che si disputa interamente nel cuore della città e che quest’anno fa parte delle celebrazioni per i 1600 anni del lungo e significativo passato della Serenissima che ha attraversato le epoche arricchendosi di storia, arte e tradizioni ineguagliabili. Venice Hospitality Challenge al via il 16 ottobre L’ottava edizione della Venice Hospitality Challenge si correrà sabato 16 ottobre con partenza alle 13.30. Un’occasione da non perdere per il pubblico e gli ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Assistere a una regata diche si disputa a pochi metri dalla riva può accadere solo a. Sedici celebri imbarcazioni, condotte da altrettanti skipper di fama internazionale, sono pronte a sfidarsi sabato 16 ottobre anella sola e unica regata che si disputa interamente nel cuore della città e che quest’anno fa parte delle celebrazioni per i 1600 anni del lungo e significativo passato della Serenissima che ha attraversato le epoche arricchendosi di storia, arte e tradizioni ineguagliabili.al via il 16 ottobre L’ottava edizione dellasi correrà sabato 16 ottobre con partenza alle 13.30. Un’occasione da non perdere per il pubblico e gli ...

Advertising

veneziaunica : RT @SaloneVenezia: Mancano pochi giorni alla #VeniceHospitalityChallenge, l'unica regata al mondo che si svolge in un circuito cittadino.… - chiaramondi : RT @NauticaReport: Venice Hospitality Challenge: 16 Maxi Yacht il 16 ottobre per i 16 secoli di Venezia - NauticaReport : Venice Hospitality Challenge: 16 Maxi Yacht il 16 ottobre per i 16 secoli di Venezia - antonie85321896 : RT @GiornaleLORA: Venice Hospitality Challenge: 16 Maxi Yacht il 16 ottobre per i 16 secoli di Venezia - GiornaleLORA : Venice Hospitality Challenge: 16 Maxi Yacht il 16 ottobre per i 16 secoli di Venezia -