"Vendetta: guerra nell'antimafia", la docuserie che sarebbe piaciuta a Sciascia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da una parte ci sono il volto scavato, i baffoni e la voce deformata dalle sigarette di Pino Maniaci, giornalista e patron della piccola tv locale siciliana Telejato. Dall'altra c'è lo sguardo severo e imperturbabile dell'ex giudice Silvana Saguto. I due non potrebbero essere più diversi, ma le loro esistenze - e ne avrebbero fatto volentieri a meno - si sono intrecciate per via degli unici elementi in comune: essere siciliani ed essersi affermati come figure di spicco dell'antimafia. E non c'è giorno che non si chiedono se torneranno a casa vivi. Per usare un eufemismo, Maniaci e Saguto non si amano. E dovranno fare i conti con due inchieste giudiziarie a loro carico con accuse molto pesanti. Il giornalista sarà processato per diffamazione ed estorsione, la giudice per reati come la corruzione, l'abuso d'ufficio e l'appropriazione indebita. La loro incredibile storia ...

