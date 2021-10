Vecchi cellulari | il volontariato a Martina Franca chiama “a raccolta” le scuole

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da oltre un anno il GruppoVincenziano diporta avanti il progetto “Ricicloe non solo…” per ladiin disuso, un’attività attraverso la quale ricava fondi per finanziare le sue attività benefiche. Ogni cellulare, infatti, è una piccola miniera di minerali preziosi, tanto che è molto remunerativo recuperarli per poi riciclarli in nuovi prodotti hi tech, lo stesso accade per le batterie ricaricabili dei numerosi device utilizzati ogni giorno. Si tratta di minerali come l’oro, l’argento, il palladio, il piombo e il cadmio; gli ultimi due, in particolare, sono anche altamente inquinanti. Così il nostroo cellulare, il più delle volte dimenticato in un cassetto, altre volte ...