Vaticano | Papa Francesco | Giovanni Paolo I sarà beato

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha, infatti, autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del ...

... Luciani partecipò al ConcilioII. Fu un pastore vicino alla sua gente. Alla fine del 1969 ... Il 26 agosto 1978 fu eletto. Morì 33 giorni dopo, il 28 settembre. La sua causa di ...Luciani sarà beatoGiovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sarà beato. OggiFrancesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto che ...Attribuita a Papa Giovanni Paolo I la guarigione miracolosa di una bambina in Argentina: presto Albino Luciani sarà proclamato beato ...Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Francesco ha, infatti, autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del Vener ...