Vasco Rossi: “I toni di Salvini e Meloni creano solo odio per avere dei consensi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell’ultimo disco in uscita il 12 novembre Blasco dedica una canzone all’Undicesimo comandamento: «Amare loro più di qualunque altra cosa» Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell’ultimo disco in uscita il 12 novembre Blasco dedica una canzone all’Undicesimo comandamento: «Amare loro più di qualunque altra cosa»

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi Vasco: 'Non puoi convincere un no vax. Pensano subito al complotto' Leggi anche > 'Io - ha sottolineato Vasco Rossi - credo nella scienza, se ho mal di denti prendo un antidolorifico. Non vado a parlare con un santone. La mia posizione la conoscete, ho obbligato a ...

Salvini incontra Draghi a palazzo Chigi: 'Dammi una mano a svelenire il clima' E mentre anche Vasco Rossi definisce 'divisivi' i leader del centrodestra, Giorgia Meloni torna a lamentare un 'killeraggio': un tentativo, sostiene, di dipingere gli esponenti della destra italiana ...

Vasco 'Siamo qui. E non è il migliore dei mondi possibili' Agenzia ANSA Mondello, auto annegano nell’acqua: intervengono i vigili del fuoco|VIDEO A Palermo la pioggia, soprattutto se incessante, crea più problemi che in altre città, ma questo è un dato ormai risaputo. Tuttavia la “scoperta” che le cose non cambino mai di una virgola ad ogni sit ...

“Siamo qui”, Vasco Rossi torna con un nuovo album MILANO (ITALPRESS) – E’ un Rossi Vasco maturo e esistenzialista, che cita filosofi come Heidegger, Sartre e Galimberti, ma senza abbandonare la sua ironia, quello di oggi a Milano, da dove ha lanciato ...

