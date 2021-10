Vasco Rossi: "Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi”: lo ha detto oggi a Milano Vasco Rossi, presentando il suo nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il pRossimo 12 novembre. Vasco aveva aperto il discorso dicendo che “c’è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione, io faccio musica e porto gioia, c’è gente che soffia sul fuoco e sapete chi sono”. C’è una canzone, nel nuovo album di Vasco Rossi che si chiama Undicesimo comandamento e che fa dire al Blasco ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Anche idisonocheper avere dei consensi”: lo ha detto oggi a Milano, presentando il suo nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il pmo 12 novembre.aveva aperto il discorso dicendo che “c’è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminaree divisione, io faccio musica e porto gioia, c’è gente che soffia sul fuoco e sapete chi sono”. C’è una canzone, nel nuovo album diche si chiama Undicesimo comandamento e che fa dire al Blasco ...

