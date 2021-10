Vanity Fair, rivoluzioni nel mondo del beauty. In copertina Miriam Leone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vanity Fair dedica il suo nuovo numero all’ideale estetico più alto e alle rivoluzioni che stanno cambiando il mondo del beauty. In copertina Miriam Leone Milano, 12 ottobre 2021 – «Mi sono sposata a 36 anni dopo una vita da single, libera, in giro per il mondo senza dipendere da un padre o da un marito. La mia idea di felicità? Sentirmi imperfetta. E capire che va bene così. Anzi, accusì». Il volto e le parole di Miriam Leone sono i protagonisti di un numero speciale di Vanity Fair dedicato alla nuova bellezza, in edicola da domani 13 ottobre. «Una bellezza che non ha confini ma solo orizzonti, come la mia Sicilia», continua Miriam ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dedica il suo nuovo numero all’ideale estetico più alto e alleche stanno cambiando ildel. InMilano, 12 ottobre 2021 – «Mi sono sposata a 36 anni dopo una vita da single, libera, in giro per ilsenza dipendere da un padre o da un marito. La mia idea di felicità? Sentirmi imperfetta. E capire che va bene così. Anzi, accusì». Il volto e le parole disono i protagonisti di un numero speciale didedicato alla nuova bellezza, in edicola da domani 13 ottobre. «Una bellezza che non ha confini ma solo orizzonti, come la mia Sicilia», continua...

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Ruggero Tita il presidente della giuria di Strike!, il concorso per i giovani 'che cambiano le cose' In giuria, altri nomi di spicco, come la firma di Vanity Fair Eva Carducci e il noto volto del Tg1 Francesco Giorgino . Ma ci sono anche la finalista dell'anno scorso Nicolle Boroni, il manager e ...

Miriam Leone, incompiuta e felice Questo articolo è pubblicato sul numero 43 di Vanity Fair in edicola fino al 19 ottobre 2021 Accussì: io sono così. Io, Miriam. Tutto il resto è accaduto per questa natura inseguita e sfamata: le luci della ribalta, il talento recitativo e il ...

Eugenie di York, la nuova foto per il terzo anniversario di nozze (il primo da mamma) Vanity Fair Italia Miriam Leone, incompiuta e felice Si è appena sposata con un uomo che «possiede tutto quello di cui ho bisogno per fermarmi». Ma per natura Miriam Leone cerca sempre. La nonna (anche se non c’è più), la Sicilia, il meglio da ogni sit ...

La Cina mostra i muscoli, e Taiwan si preoccupa Nella regione, la volontà di potenza della Cina è evidente: dopo Hong Kong, tocca ora a quest’isola tra Cina e Pacifico?

