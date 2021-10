Vangelo del giorno | Luca 11 | 42-46 – Audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lo spunto daldi oggi 13 Ottobre 2021, Mercoledì: “Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili“. “Il mondo ha bisogno di uomini e donne non chiusi, ma ricolmi di Spirito Santo. La chiusura allo Spirito Santo è non soltanto mancanza di libertà, ma anche peccato”. XXVIII settimana L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 13 ottobre 2021. - Raimond85575237 : Monastero di Bose - “La giustizia e l’amore di Dio” - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 13 ottobre 2021. - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - “La giustizia e l’amore di Dio” - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 13.10.2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Vatican News

Dalsecondo Luca Lc 11,42 - 46 In quel tempo, il Signore disse: 'Guai a voi, ... ParolaSignore.Anche questa domenica ilci parla di umiltà e di croce. Si avvicinarono a Gesù i due figli di Zebedeo, Giacomo e ... mentre il Maestro voleva far capire a loro che si entra nella gloria...Cultura dello scarto, migranti, omosessuali, identità di genere. Tutte tematiche raccontate al contrario. Il massimo sono i poveri che vengono a rubare il pane ai 'nostri' poveri ...Don Luigi Sturzo nasce a Caltagirone il 26 novembre 1871. Ricordare il nome del sacerdote è tenere a mente quel percorso, fatto di impegno e fede, per l’affermazione di quei principi che sono chiamati ...