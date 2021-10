Valentina Vezzali sul caro biglietti in Serie A: “Manderemo tutti allo stadio” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il caro biglietti ha portato dietro di sé diverse proteste da parte delle tifoSerie della Serie A. Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, si è espressa sulla tematica rassicurando tutti i tifosi: si farà massima attenzione, pur rispettando le visioni ed i listini delle società della massima Serie, per mandare tutte le persone allo stadio per assistere alle partite delle proprie squadre del cuore. Le parole di Valentina Vezzali Ecco le parole del sottosegretario con delega allo Sport che è intervenuto durante la Cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a Milano: “caro biglietti per le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha portato dietro di sé diverse proteste da parte delle tifodellaA., sottosegretario con delegaSport, si è espressa sulla tematica rassicurandoi tifosi: si farà massima attenzione, pur rispettando le visioni ed i listini delle società della massima, per mandare tutte le personeper assistere alle partite delle proprie squadre del cuore. Le parole diEcco le parole del sottosegretario con delegaSport che è intervenuto durante la Cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a Milano: “per le ...

