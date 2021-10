Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: nuove date per il tour nelle scuole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vaccino anti Covid 19 nelle scuole: la Asl Napoli 2 ha organizzato dal 18 al 26 ottobre altre tappe a Qualiano, Giugliano, Arzano, Frattaminore, Casoria, Pozzuoli e Giugliano. Orari e luoghi. Continua l’iniziativa Vaccino in tour da parte del personale sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, che nel corso della prossima settimana sarà presente in alcune Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)19: la Asl2 ha organizzato dal 18 al 26 ottobre altre tappe a Qualiano, Giugliano, Arzano, Frattaminore, Casoria, Pozzuoli e Giugliano. Orari e luoghi. Continua l’iniziativainda parte del personale sanitario dell’ASL2 Nord, che nel corso della prossima settimana sarà presente in alcune

Advertising

NicolaPorro : La notizia è importantissima. Scoperta una cura anti-#Covid: si chiama AZD7442 (e non è un #vaccino) ?? - fanpage : I cattolici che servono nelle forze armate hanno il diritto di rifiutare il vaccino anti-Covid 'per motivi religios… - Adnkronos : #GreenpassObbligatorio, 18mila poliziotti senza #vaccino anti covid. - sosemergenza : RT @ospniguarda: In coda per la terza dose!?? A Niguarda da oggi tutto il personale ha la possibilità di ricevere la dose 'booster' del vacc… - luglio1972 : RT @NicolaPorro: La notizia è importantissima. Scoperta una cura anti-#Covid: si chiama AZD7442 (e non è un #vaccino) ?? -