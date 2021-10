Vaccini | Oms | “I Paesi che continuano a lanciare dosi booster ora | impediscono ad altri paesi di immunizzare L’offerta è limitata”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Iche”, campagne di terze, “ora stanno effettivamente impedendo addi vaccinare le loro popolazioni più a rischio.. Alla fine, questo è un gioco a somma zero”. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il consueto briefing ha di nuovo lanciato un monito aisulla necessità di vaccinare in maniera equa tutto il mondo per poter arginare l’epidemia da Coronavirus. Da una parte infatti ci sono 3che ancora non hanno cominciato a vaccinare, ma soprattutto ci sono molti...

Advertising

giorgio_gori : È l’anno dei vaccini: l’#Oms approva il primo vaccino al mondo contro la #malaria: “È un evento storico”. La malari… - ilfattovideo : Vaccini, Oms: “I Paesi che continuano a lanciare dosi booster ora, impediscono ad altri paesi di immunizzare. L’off… - Franziska89 : RT @CathVoicesITA: Nelle case #farmaceutiche ai fondatori-ricercatori sono subentrati fondi di investimento che cercano solo risultati econ… - florencenmore : RT @CathVoicesITA: Nelle case #farmaceutiche ai fondatori-ricercatori sono subentrati fondi di investimento che cercano solo risultati econ… - lilith975 : RT @CathVoicesITA: Nelle case #farmaceutiche ai fondatori-ricercatori sono subentrati fondi di investimento che cercano solo risultati econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Oms

Il Sole 24 ORE

"Stiamo dialogando con l', verso la fine dell'anno verranno approvati iSputnik V e Sputnik Light, riteniamo possano svilupparsi ulteriori cooperazioni con industrie e produttori esteri, lavorando insieme potremo ...... dei lavoratori del nostro paese ha deciso di vaccinarsi conche sono gratuiti ed è giusto ... L'ha iniziato a vaccinare contro l'Ebola in Congo L'Organizzazione mondiale della sanità ha ...E garantire anche che gli investimenti per la ripresa dalla pandemia sostengano l'azione per il clima e riducano le disuguaglianze sociali e sanitarie IPA/Fotogramma. Limitare il riscaldamento a 1,5°C ...In vista del 15 ottobre sono diversi i settori per i quali categorie e sindacati temono particolari difficoltà. Per diverse ragioni ...