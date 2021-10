Vaccinazione senza prenotazione venerdì 15 ottobre all’Ente Fiera di Udine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al fine di massimizzare la possibilità per i cittadini di ottenere un green pass tramite Vaccinazione, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale rende disponibile agli utenti la modalità dell’accesso diretto senza prenotazione presso la sede Ente Fiera di Udine per la giornata di venerdì 15 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Nello specifico, si tratta di prime dosi e quindi disponibili per tutti i soggetti che abbiano compiuto 12 anni che non siano ancora stati vaccinati. Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al fine di massimizzare la possibilità per i cittadini di ottenere un green pass tramite, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale rende disponibile agli utenti la modalità dell’accesso direttopresso la sede Entediper la giornata di15dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Nello specifico, si tratta di prime dosi e quindi disponibili per tutti i soggetti che abbiano compiuto 12 anni che non siano ancora stati vaccinati.

