“Ustioni e cicatrici su tutto il corpo” Il famoso vip si mostra per la prima volta dopo il tragico incidente

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per celebrare il suo decimo anniversario come direttore creativo della maison Balmain, Olivier Rousteing ha messo in scena uno spettacolo degno della sua audace visione. Lo scorso 29 settembre, a Parigi, è andata in scena una sfilata evento, intrisa di quella grandiosità smagliante che è la sua inconfondibile cifra: #FOTO A FINE ARTICOLO 6.000 partecipanti, la presenza in passerella delle supermodelle Naomi Campbell e Carla Bruni, una performance di Doja Cat e una voce fuori campo, gentile concessione di Beyoncé, che ripercorrevail lavoro di Rousteing per Balmain.Ma c'era anche un'altra ragione che motivava lo spirito celebrativo, come ha rivelato lo stesso Rousteing ai giornalistilo show. Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, lo stilista ha subito gravi...

