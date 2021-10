Usa | la capsula con a bordo William Shatner di Star Trek completa il suo secondo volo suborbitale – Il video

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lacon al’attore(alias Capitan Kirk di) è atterrata nel deserto texano. La New Sheperd, di proprietà della compagnia privata Blue Origin, è riuscita nell’impresa grazie ai suoi tre paracaduti correttamente dispiegati. Il mezzo ha cosìto con successo il suocon equipaggio portando oltre il confine dell’atmosfera l’attore, Chris Boshuizen, fondatore di una società per lo studio della Terra, il microbiologo Glen de Vries e la dirigente di BlueOrigin Audrey Powers. TWITTERin lacrime dopo l’atterraggioa 90 anni ha conquistato il record ...

A meno di un anno dal ritorno sulla Terra della capsula automatica cinese Chang'e 5 con a bordo 1,... supportati inoltre da ricercatori della Brown University di Providence (Rhode Island, Usa) e dell'...