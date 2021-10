Usa | frontiere aperte ai vaccinati da inizio novembre

Advertising

Agenzia ANSA

Gli Stati Uniti apriranno "all'inizio di novembre" i confini terrestri con il Messico e il Canada ai viaggiatori vaccinati contro il Covid - 19 e che effettuano viaggi ritenuti non essenziali. Lo ha ...