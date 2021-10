Uomini e Donne News, Martina Grado e Giacomo Czerny si sono lasciati? Lei vive un momento difficile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La coppia formata da Martina Grado e Giacomo Czerny ultimamente ha fatto presumere ai fan di Uomini e Donne che tra loro fosse avvenuta una rottura improvvisa. Complice di questo pensiero, l’assenza dei due ex volti del dating show di Maria De Filippi sui social. A rompere il silenzio è stata proprio Martina, che ha svelato di star vivendo un momento difficile, ma un viaggio a Lecco potrebbe essere stato risolutivo. Ecco cosa sta succedendo tra Giacomo Cznerny e Martina Grado I fan di Giacomo e Martina dopo alcuni giorni di inattività sul web della celebre coppia di Uomini e Donne avevano iniziato a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La coppia formata daultimamente ha fatto presumere ai fan diche tra loro fosse avvenuta una rottura improvvisa. Complice di questo pensiero, l’assenza dei due ex volti del dating show di Maria De Filippi sui social. A rompere il silenzio è stata proprio, che ha svelato di starndo un, ma un viaggio a Lecco potrebbe essere stato risolutivo. Ecco cosa sta succedendo traCznerny eI fan didopo alcuni giorni di inattività sul web della celebre coppia diavevano iniziato a ...

Advertising

amnestyitalia : #Cina: centinaia di migliaia di donne e uomini di religione musulmana sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture e… - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - AndreaBonturi : @PiramideRossa @RitaPani a Roma sicuro... Conte sarà sostenuto più da gente di sinistra che da quelli del M5S ... è… - saudeedietatop : La densitometria ossea è un esame non invasivo per la #prevenzione dell'osteoporosi, stato che indebolisce le ossa… -