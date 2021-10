“Uomini e Donne”, arriva un nuovo cavaliere per Gemma: Tina lo blocca [VIDEO] (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella puntata di oggi 13 ottobre, Gemma Galgani riceve la visita di un nuovo cavaliere, ma Tina Cipollari cerca di impedire l’ingresso dell’uomo: “Mi volete far spostare, ma io rimango qua”; afferma rigida sulle proprie idee l’opinionista sdraiata davanti al passaggio che cerca di bloccare Maurizio. Dopo vari tentativi il cavaliere riesce a superare ‘l’ostacolo’ … L'articolo “Uomini e Donne”, arriva un nuovo cavaliere per Gemma: Tina lo blocca VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella puntata di oggi 13 ottobre,Galgani riceve la visita di un, maCipollari cerca di impedire l’ingresso dell’uomo: “Mi volete far spostare, ma io rimango qua”; afferma rigida sulle proprie idee l’opinionista sdraiata davanti al passaggio che cerca dire Maurizio. Dopo vari tentativi ilriesce a superare ‘l’ostacolo’ … L'articolo “”,unperloproviene da Velvet Gossip.

Advertising

amnestyitalia : #Cina: centinaia di migliaia di donne e uomini di religione musulmana sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture e… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - fra_sorre : RT @pphc_it: Troppi #farmaci per gli over 65: il 29% degli uomini e il 30,3% delle donne usa dieci o più sostanze contemporaneamente. Ecco… - martinowong : @chiaralaporella Da una parte si vede che gli omicidi di uomini siano calati di più (ma sono ed erano di più) e dal… -