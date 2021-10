Uomini e Donne: anticipazioni oggi, 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) oggi, mercoledì 13 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Ma cosa succederà nel popolare dating show? Sembra che come sempre saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani le protagoniste della puntata, tra cui come sempre non mancheranno gli scontri. Tina Cipollari e Gemma Galgani ormai non si danno pace. Le due, infatti, da qualche anno danno vita a pesanti scontri a Uomini e Donne, che spesso divertono il pubblico ma che a volte lo fanno anche indignare. Anche di recente la bionda opinionista ha parecchio stuzzicato la dama di Torino, come in occasione dell’arrivo di Achille, nuovo cavaliere del trono over. Nella puntata in onda oggi, così, assisteremo al botta e risposta tra le due, il cui astio non accenna a placarsi! Tina ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021), mercoledì 13, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di. Ma cosa succederà nel popolare dating show? Sembra che come sempre saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani le protagoniste della puntata, tra cui come sempre non mancheranno gli scontri. Tina Cipollari e Gemma Galgani ormai non si danno pace. Le due, infatti, da qualche anno danno vita a pesanti scontri a, che spesso divertono il pubblico ma che a volte lo fanno anche indignare. Anche di recente la bionda opinionista ha parecchio stuzzicato la dama di Torino, come in occasione dell’arrivo di Achille, nuovo cavaliere del trono over. Nella puntata in onda, così, assisteremo al botta e risposta tra le due, il cui astio non accenna a placarsi! Tina ...

