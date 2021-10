Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: Graziano Amato scandalizza tutti. La scena che verrà tagliata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I protagonisti del parterre di Uomini e Donne non sono sempre gli stessi negli anni. Alcuni Cavalieri e alcune Dame del trono over, nel corso delle edizioni, hanno trovato l’amore e hanno abbandonato definitivamente il programma. Altri, invece, dopo essersi allontanati per un periodo a seguito del concretizzarsi di una conoscenza, poi hanno fatto ritorno nel dating show. È il caso, a esempio, di Ida Platano che è, nuovamente, una protagonista di Uomini e Donne, dopo la fine della tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Ma anche un Cavaliere è appena tornato nel parterre. Si tratta di Graziano Amato, acerrimo nemico di Armando Incarnato. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 13 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I protagonisti del parterre dinon sono sempre gli stessi negli anni. Alcuni Cavalieri e alcune Dame del trono over, nel corso delle edizioni, hanno trovato l’amore e hanno abbandonato definitivamente il programma. Altri, invece, dopo essersi allontanati per un periodo a seguito del concretizzarsi di una conoscenza, poi hanno fatto ritorno nel dating show. È il caso, a esempio, di Ida Platano che è, nuovamente, una protagonista di, dopo la fine della tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Ma anche un Cavaliere è appena tornato nel parterre. Si tratta di, acerrimo nemico di Armando Incarnato. A, secondo ledella puntata del 13 ...

