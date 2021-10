“Un’intera comunità distrutta”. Tragico schianto, morti e feriti sull’asfalto: erano tutti minorenni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il loro ricordo a fine articolo. A perdere la vita sono stati: Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. L'impatto è avvenuto all'altezza della curva del chilometro 141+700, in territorio di Joppolo Giancaxio. I due adolescenti - entrambi residenti a Raffadali - sono stati sbalzati sul selciato. La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i carabinieri. Due giovanissimi - entrambi diciassettenni - hanno perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. I due ragazzi erano in sella ad una moto, una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. L'impatto è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il loro ricordo a fine articolo. A perdere la vita sono stati: Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. L'impatto è avvenuto all'altezza della curva del chilometro 141+700, in territorio di Joppolo Giancaxio. I due adolescenti - entrambi residenti a Raffadali - sono stati sbalzati sul selciato. La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i carabinieri. Due giovanissimi - entrambi diciassettenni - hanno perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. I due ragazziin sella ad una moto, una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. L'impatto è ...

