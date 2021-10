Under 21, l'accusa della Svezia: 'Insulti razzisti a Anthony Elanga da parte di un azzurro' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sul sito della Federcalcio Svedese il duro attacco del c.t. Eriksson, in merito a presunte offese di stampo razzista ricevute dal giocatore e rivelate nel dopo partita. Immediata la replica della FIGC,... Leggi su today (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sul sitoFedercalcio Svedese il duro attacco del c.t. Eriksson, in merito a presunte offese di stampo razzista ricevute dal giocatore e rivelate nel dopo partita. Immediata la replicaFIGC,...

