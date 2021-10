Under 21, la Svezia accusa: insulti razzisti dall'Italia. La Figc replica: 'Nessuna offesa' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nessuna offesa a sfondo razzista è stata pronunciata prima, in quel momento o successivamente" e la Figc "tutelerà, in tutte le sedi competenti, la propria immagine e quella dei propri calciatori ". È ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021)a sfondo razzista è stata pronunciata prima, in quel momento o successivamente" e la"tutelerà, in tutte le sedi competenti, la propria immagine e quella dei propri calciatori ". È ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: U.21; Svezia accusa Italia,insulti razzisti a Elanga: (ANSA) - ROMA, 13 OTT - Strascico polemico p… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: La #Svezia accusa l'#Italia: 'Cori razzisti contro #Elanga' Sarebbe accaduto a #Monza nell'ultimo match degli azzurrini per… - Gazzettino : La Svezia Under 21 accusa l'Italia: «Insulti razzisti a un giocatore». La Figc: nessuna offesa - macondo83 : RT @OrutraRouter: Perché non mi stupisce né l'insulto razzista né il ridicolo comunicato della @FIGC? Dite a Gravina che 'l'arbitro non ha… - OrutraRouter : Perché non mi stupisce né l'insulto razzista né il ridicolo comunicato della @FIGC? Dite a Gravina che 'l'arbitro n… -