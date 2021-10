Una vita, anticipazioni 13 ottobre: Laura avvelena Felipe (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laura spaventata dal ricatto di Velasco, deciderà di eseguire il suo ordine e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 13 ottobre, avvelenerà Felipe. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che l'Alvarez Hermoso ha anticipato la partenza per Cuba e cercherà di fermarlo. Infine, Servante cercherà di convincere José ad incidere un disco insieme, ma non ci riuscirà. Una vita, trama 13 ottobre: Servante cerca di convincere José ad incidere un disco Servante dopo essere venuto a conoscenza del fatto che Jacinto collaborerà con Bellita alla realizzazione del disco della cantante, sarà molto geloso del loro sodalizio artistico e soprattutto avido di denaro. Il proprietario della pensione a quel punto, come rivelano le ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021)spaventata dal ricatto di Velasco, deciderà di eseguire il suo ordine e come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 13, avvelenerà. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che l'Alvarez Hermoso ha anticipato la partenza per Cuba e cercherà di fermarlo. Infine, Servante cercherà di convincere José ad incidere un disco insieme, ma non ci riuscirà. Una, trama 13: Servante cerca di convincere José ad incidere un disco Servante dopo essere venuto a conoscenza del fatto che Jacinto collaborerà con Bellita alla realizzazione del disco della cantante, sarà molto geloso del loro sodalizio artistico e soprattutto avido di denaro. Il proprietario della pensione a quel punto, come rivelano le ...

