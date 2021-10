Una foto mostra un fiume di persone che manifesta a Genova contro il Green Pass? No e non è neanche italiana (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un post Facebook, pubblicato nel gruppo Camionisti incazzati, riporta la fotografia di una manifestazione con la seguente descrizione: «Situazione di stamattina alle 9:00 – Porto di Genova tutto bloccato – Fiumi di persone che manifestano pacificamente per i diritti di tutti, noi non molliamo». La foto non ha nulla a che vedere con il porto di Genova e non riguarda nemmeno un evento del 2021, ma viene associata alle manifestazioni contro il Green Pass di questi giorni. Per chi ha fretta Non si tratta di uno scatto fatto presso il porto di Genova. La foto è del 2018 e riguarda l’evento Street Parade tenutosi a Zurigo, in Svizzera. L’autore del post, che dal ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un post Facebook, pubblicato nel gruppo Camionisti incazzati, riporta lagrafia di unazione con la seguente descrizione: «Situazione di stamattina alle 9:00 – Porto ditutto bloccato – Fiumi dicheno pacificamente per i diritti di tutti, noi non molliamo». Lanon ha nulla a che vedere con il porto die non riguarda nemmeno un evento del 2021, ma viene associata allezioniildi questi giorni. Per chi ha fretta Non si tratta di uno scatto fatto presso il porto di. Laè del 2018 e riguarda l’evento Street Parade tenutosi a Zurigo, in Svizzera. L’autore del post, che dal ...

