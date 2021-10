Un secolo di Gucci | la nuova collezione ‘in musica’ della maison

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Life&People.it Continuano i festeggiamenti in casa: per celebrare i 100 anniil direttore creativo ha presentato un’altra100 legata alla musica. Unache segue la sfilata-eventoAria, presentata lo scorso aprile, in collaborazione con Balenciaga e che segue un filo conduttore strettamente legato alla: la musica. «L’anniversario per il centesimo compleanno rappresenta per me un’occasione per testimoniare l’eterna vitalità diche anno dopo anno rinasce, si rinnova, ristabilisce un inconsueto rapporto con la contemporaneità. Come un fanciullo perenne che guarda al mondo con sguardo potente. Ho riconosciuto il datosua giovinezza nell’aver ...