Un Posto al Sole, anticipazioni 14 ottobre: la scoperta di Marina su Roberto

anticipazioni Un Posto al Sole puntata 14 ottobre. Marina fa una scoperta su Roberto che la lascia senza parole: di cosa si tratta?

Marina è perplessa (via screenshot)

Le parole di Viviana Carlino hanno completamente confuso e destabilizzato Serena. La moglie di Filippo stava ritrovando la serenità persa dopo l'intervento e l'amnesia del marito. La donna aspetta un figlio e dall'ecografia i due genitori hanno scoperto che si tratterà di una sorellina per Irene. La felicità del momento, però, scompare dopo l'improvvisata di Viviana. La sfuriata di Serena nei confronti dell'ignaro Filippo avrà delle ripercussioni? La tensione tra Clara e Patrizio, invece, sembra scemata dopo il bel gesto del figlio di Raffaele ed Ornella: una prova di ...

