Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2021: Rossella scatenata! Ecco cosa succede... (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella prende una decisione riguardo Riccardo e la sua carriera futura. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vediamo ledi Unalper la puntata del 14. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,prende una decisione riguardo Riccardo e la sua carriera futura.

Advertising

7m70 : @AngelaManzo @NetflixIT è così, guarda, quando ti rendi conto del meccanismo banale, capisci che non c'è nessuna di… - Nubeinterstela : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… - RInfascelli : @Gabberzz8 @schianoMor2 ???????????? non ti posto il sole 24 ore perché sei in grado di cercare da solo, forse. - Rafagrodoro : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… - MichaelGiulian2 : RT @alycecappellaio: Inventate palle talmente assurde che vi consiglierei di presentare il curriculum come sceneggiatori a “Un posto al sol… -