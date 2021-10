Un posto al sole, anticipazioni 13 ottobre: Ornella rimprovera Riccardo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Proposte inaspettate e duri confronti caratterizzeranno l'episodio di Un posto al sole di oggi, mercoledì 13 ottobre, come segnalano le anticipazioni della soap opera partenopea. Innanzitutto, Michele affronterà a modo suo Silvia e la stupirà con una proposta del tutto inattesa, mentre Viviana turberà pesantemente Serena proprio adesso che si stava riavvicinando a Filippo. La Cirillo, dapprima avvilita e demoralizzata per l'amnesia del marito e della sua freddezza nei suoi confronti, ha poi deciso di cambiare atteggiamento grazie ai buoni consigli di Marina che l'ha incitata a non arrendersi e a riconquistare l'uomo. La nuova strategia di Serena ha dato i suoi frutti e Filippo ha iniziato a guardarla con occhi diversi riscoprendo la voglia di stare con lei e con la piccola Irene. Tuttavia, il ritorno a Napoli di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Proposte inaspettate e duri confronti caratterizzeranno l'episodio di Unaldi oggi, mercoledì 13, come segnalano ledella soap opera partenopea. Innanzitutto, Michele affronterà a modo suo Silvia e la stupirà con una proposta del tutto inattesa, mentre Viviana turberà pesantemente Serena proprio adesso che si stava riavvicinando a Filippo. La Cirillo, dapprima avvilita e demoralizzata per l'amnesia del marito e della sua freddezza nei suoi confronti, ha poi deciso di cambiare atteggiamento grazie ai buoni consigli di Marina che l'ha incitata a non arrendersi e a riconquistare l'uomo. La nuova strategia di Serena ha dato i suoi frutti e Filippo ha iniziato a guardarla con occhi diversi riscoprendo la voglia di stare con lei e con la piccola Irene. Tuttavia, il ritorno a Napoli di ...

