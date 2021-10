Un pieghevole al femminile da Huawei il prossimo anno

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel 2022potrebbe lanciare uno smartphone, peraltro anche personalizzabile, offrendo così ancora un’altra alternativa alla rivale Samsung. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il produttore cinese vorrebbe proporre un dispositivo a conchiglia che ricordi il Samsung Galaxy Z Flip 3, che, per comodità, chiameremoFlip (si tratta di un nome inventato, lo specifichiamo prima). Lo sviluppo delsarebbe a buon punto, anche se ancora non è chiaro in che modo lo si potrà personalizzare (se solo in base ai colori disponibili, o se pure tramite l’abbinamento di accessori esterni, come laccetti, cover ed altro). Il colosso di Seul, al momento, detiene il potere assoluto di questo nuovo segmento, ed è ora che qualche altro OEM riesca a proporre le proprie alternative, così ...