"Un figlio, nonostante il tumore": il desiderio e le parole di Carolina Marconi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La showgirl Carolina Marconi, 43 anni, ha parlato in tv a "Storie Italiane" del suo desiderio di avere un figlio, dell'ostacolo improvviso del tumore e della sua determinazione. Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, sa mostrare una forza d'animo che in pochi riescono a trovare nei momenti di difficoltà. Il tumore al seno scoperto tramite una visita di controllo, una mammografia, è stato per lei un duro colpo. Quella era proprio una delle visite che Carolina stava attuando perché aveva intenzione di rimanere incinta. Vi raccomandiamo... "Non capita solo alle altre: in questa foto avevo il cancro ma non lo sapevo" Colpita dal cancro al seno, ...

