Un allievo di Amici 21 è stato eliminato durante la settimana | ecco i motivi e il suo sfogo sui social

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella puntata didi Maria De Filippi andata in onda lunedì, la conduttrice e i professori hanno ripreso gli allievi per i loro continui ritardi e per le regole infrantequeste settimane. Due di loro sono stati severamente ammoniti: stiamo parlando di Inder e Flaza. Quest’ultima, dopo aver respinto alcune accuse, ha portato la produzione a mandare in onda ben 20 minuti di video integrali in cui venivano mostrate tutte le volte in cui ha infranto le regole della scuola. Se la ragazza attualmente si trova all’interno del programma, lo stesso non si può dire per Inder. Il ragazzo infatti ha perso il supporto della sua professoressa, Anna Pettinelli, che attraverso un comunicato ha spiegato di non poter più accettare il suo atteggiamento Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo ...