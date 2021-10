ULTIMO | venerdi 15 esce il nuovo singlo “NIENTE”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)venerdì 15 ottobre ilsingolo di, “”, anticipazione delprogetto discografico dell’artista, “Solo”, in uscita il 22 ottobre. Che tipo di brano è “”? “” è un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto “Io sono le mie canzoni”, con cui l’artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore.: Ilalbum “Solo” Ilprogetto discografico “Solo”, di cui “” è ...

