Ultimo torna con il nuovo album “Solo”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 15 ottobre ilsingolo di, “Niente”, anticipazione del progetto discografico dell’artista, “”, in uscita il 22 ottobre. Ilprogetto discografico “”, di cui “Niente” è un’anticipazione, segna il ritorno dia due anni e mezzo dall’precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo torna

