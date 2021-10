Ultime Notizie Serie A: Maignan e Theo tegole Milan, rinnovo per Sottil (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.40 – Problemi per Linetty – Lieve infortunio muscolare per il centrocampista polacco. La notizia Ore 18.15 – Maignan nel 2022 – Concluso l’intervento chirurgico al portiere rossonero, stop di almeno 10 settimane. La notizia Ore 17.45 – Sottil rinnova – Il giovane talento ha sottoscritto il nuovo contratto con la Fiorentina fino al 2026. La notizia Ore 16.40 – Il sogno di Infantino – Il numero uno della FIFa vorrebbe portare i Mondiali in Israele e Medio Oriente. Le sue parole Ore 15.00 – Il campionato visto da Cuccureddu – L’ex stopper bianconero analizza la Serie A. L’intervista esclusiva Ore 13.35 – Theo positivo al covid – Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.40 – Problemi per Linetty – Lieve infortunio muscolare per il centrocampista polacco. La notizia Ore 18.15 –nel 2022 – Concluso l’intervento chirurgico al portiere rossonero, stop di almeno 10 settimane. La notizia Ore 17.45 –rinnova – Il giovane talento ha sottoscritto il nuovo contratto con la Fiorentina fino al 2026. La notizia Ore 16.40 – Il sogno di Infantino – Il numero uno della FIFa vorrebbe portare i Mondiali in Israele e Medio Oriente. Le sue parole Ore 15.00 – Il campionato visto da Cuccureddu – L’ex stopper bianconero analizza laA. L’intervista esclusiva Ore 13.35 –positivo al covid – Il ...

