UK | da agosto 12 fornitori di energia falliti per prezzi fuori controllo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dasono dodici le società energetiche del Regno Unito che sono uscite dal mercato a causa deialle stelle del gas naturale, portando a oltre 2 milioni il numero di clienti che hanno perso il loro fornitore (e per i quali è dovuto intervenire il regolatore energetico Ofgem assegnando un nuovo operatore). Il prezzo del gas è più che quadruplicato da inizio anno, con circa il 50% del rialzo concentrato negli ultimi tre mesi. Le ultime due società, che hanno dichiarato il fallimento in data odierna, sono Pure Planet (che tra i suoi azionisti ha anche il colosso energetico BP) e Colorado Energy. Trovare un nuovo fornitore diper i loro clienti sarà complicato, poiché la maggior parte deipiù grandi ha già accolto clienti in più dai precedenti fallimenti. Nel Regno Unito, quando ...