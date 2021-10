Ufficiale in Ligue 1 | cambia la formula del campionato | cosa hanno deciso in Francia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La1 ha ufficializzato che al termine della prossima stagione ci saranno due promozioni nella massima serie e quattro retrocessioni, così da portare a 18 il numero di squadre che prenderanno parte aldalla stagione 2023/2024. FOTO: Getty -1 Lille Questa è un'opzione che anche altre federazioni, tra cui la Serie A, stanno valutando e chissà che anche per il nostronon possa succedere lo stesso da qui a qualche anno.

Svolta nel campionato francese. Dal prossimo anno la Ligue 1 sarà giocata da 18 squadre invece delle solite 20 Come comunicato sul proprio sito ufficiale, dal prossimo anno la Ligue 1 sarà un campionato disputato da 18 squadre. Una svolta, considerando anche le meno partite in calendario nell'anno che porta ai Mondiali. Quattro saranno quindi le retrocessioni. Ultime calcio - La Ligue 1 ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, che al termine della prossima stagione, ci saranno solo due promozioni dalla Ligue 2, portando così, dalla stagione 2023 - 2024 il numero di squadre a 18.