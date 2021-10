UeD | fuori le foto del corteggiatore | “Ha finto e ora è stato beccato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c’è pace a UeD: ora arriva una segnalazione su uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Sono settimane intense per gli amanti del dating show di Maria De Filippi perché tra le tante anticipazioni (UeD, com’è noto, è un programma registrato) si è scoperta la cacciata di uno dei tronisti. La puntata non è ancora andata in onda, ma a quanto pare l’esperienza di Joele Milan in studio per cercare l’anima gemella si è conclusa con largo anticipo e in mondo brusco. Il tronista ha lasciato il programma dopo esseresorpreso dalla redazione mentre provava a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria ad avere contatti lontani dalla trasmissione. Tutti sanno che il regolamento di UeD vieta in modo assoluto che i protagonisti si sentano o vedano senza telecamere, da qui la decisione della conduttrice di allontanarlo. Poi certo, non mancano le indiscrezioni sui ...