Uccisa l’atleta olimpionica Agnes Tirop | quarta a Tokyo | trovata senza vita dentro casa “Coltellata all’addome | il marito irreperibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)kenyana– due volte medaglia di bronzo ai campionati mondiali – è statanella sua abitazione a Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet. Gli inquirenti stanno indagando per omicidio: sul corpo della mezzofondista 25enne – riferisce la stampa locale – c’erano infatti ferite d’arma da taglio e una. Athletics Kenya, la Federazione nazionale, ha espresso il suo cordoglio, ma ora punta il dito contro ildirettamente con un comunicato. Nelle ore precedenti all’omicidio sembra fossee i vicini hanno detto di avere sentito una lite con la campionessa. La polizia per ora non ha confermato, le indagini sono ancora in ...