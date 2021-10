Twilight: Robert Pattinson dormiva sul divano del suo agente prima del provino per il film (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Robert Pattinson, a causa delle sue difficoltà finanziarie, era costretto a dormire sul divano del suo agente prima delle audizioni di Twilight. Robert Pattinson, che oggi possiede un patrimonio stimato a 100 milioni di sterline, era in gravi difficoltà finanziarie prima di partecipare ai provini di Twilight. L'attore dovette volare a Los Angeles a sue spese per partecipare alle audizioni per il ruolo di Edward e, al fine di risparmiare denaro, la star di Eclipse dormì per settimane su un divano, all'interno dell'appartamento del suo agente. "Era molto nervoso, credo che fosse dovuto al fatto che era volato negli Stati Uniti a sue spese e stava dormendo sul divano del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021), a causa delle sue difficoltà finanziarie, era costretto a dormire suldel suodelle audizioni di, che oggi possiede un patrimonio stimato a 100 milioni di sterline, era in gravi difficoltà finanziariedi partecipare ai provini di. L'attore dovette volare a Los Angeles a sue spese per partecipare alle audizioni per il ruolo di Edward e, al fine di risparmiare denaro, la star di Eclipse dormì per settimane su un, all'interno dell'appartamento del suo. "Era molto nervoso, credo che fosse dovuto al fatto che era volato negli Stati Uniti a sue spese e stava dormendo suldel ...

