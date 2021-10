Tv, il nuovo digitale terrestre: cosa succederà il 20 ottobre Switch off e cambio di televisore o decoder (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al link di seguito l’articolo: Il Calendario del passaggio al DVB T2 con date e regioni L'articolo Tv, il nuovo digitale terrestre: cosa succederà il 20 ottobre <small class="subtitle">Switch off e cambio di televisore o decoder</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al link di seguito l’articolo: Il Calendario del passaggio al DVB T2 con date e regioni L'articolo Tv, ilil 20 off edi proviene da Noi Notizie..

Advertising

PierreSBK71 : News: “Mercenari di #Hearthstone®” è disponibile a partire da oggi – Prova un nuovo modo di giocare dell’acclamato… - EnricoSangiani : Genesi 14:1-24 | Traduzione del Nuovo Mondo (edizione della Bibbia per lo studio) - CorecomToscana : ?? Informazioni sulle agevolazioni per il ricambio dei televisori e dei decoder in occasione del passaggio al nuovo… - LukeScuba : RT @wallstreetita: Niente ATM, niente filiali, niente contanti. Alessio Miranda, country manager di ING Italia spiega ai lettori di WSI il… - MP_BG : Confindustria Digitale, @SantoniAgo nuovo presidente -