Truffe su carte di credito | arrestati 7 pakistani per ricettazione e finanziamento del terrorrismo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sudia Napoli sette, già indiziati per terrorismo. Attraverso frodi sudistatunitensi e canadesi ( con il sistema del phishing), accumulavano liquidità su conti correnti italiani. Per poi effettuare bonifici su rapporti finanziari all’estero. Principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio, intestati a soggetti terzi di origine araba. Napoli,sudi: 7 arresti Il sistema è emerso da un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli, sezione Antiterrorismo. Che è culminata oggi nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Emessa dal gip di Napoli. Nei confronti di 7 persone di nazionalità pakistana. Gravemente indiziate di possesso e ...

Attraverso un sistema di phishing sfruttavano lesulledi credito, principalmente americane e canadesi, per accumulare soldi e versarli su conti correnti italiani: di qui il denaro transitava verso conti correnti di altri paesi europei ...Tra le generalità fittizie per ottenere ledi credito c'erano quelle di Roberto Bolle, Malika ...- con il vertice all'Est e sulla quale l'inchiesta è ancora in corso - dedita alleonline ...Attraverso un sistema di phishing sfruttavano le truffe sulle carte di credito, principalmente americane e canadesi, per accumulare soldi e versarli su conti correnti italiani: di qui ...L'operazione di polizia denominata Cyber Moscow Mules, è andata avanti per mesi sia attraverso indagini tecnico informatiche sia con investigazioni tradizionali. Per la polizia postale infatti Natalia ...